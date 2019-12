Eerste astrotoeristen de lucht in

Jeff Bezos, de man achter Amazon.com en het ruimtevaartbedrijf Blue Origin, is er vrijwel klaar voor. Zijn raket New Shepard, met een zespersoons capsule in top, heeft al elf vluchten gemaakt die allemaal geslaagd zijn. Er staan nu nog twee testvluchten gepland. Als die ook perfect gaan kunnen er passagiers in.

De raket van 18 meter hoog vliegt naar een hoogte van 100 kilometer waar officieel de ruimte begint en waar de inzittenden van de capsule zich astronauten mogen noemen.

Elf minuten

De capsule wordt afgescheiden en landt aan drie parachutes. De raket valt naar beneden, ontsteekt opnieuw zijn motor en landt keurig op vier pootjes. Het complete systeem is herbruikbaar. De hele vlucht duurt ruim elf minuten en op de top van hun ruimtesprong zijn de toeristen enkele minuten gewichtloos. Voor hun ticket hebben ze minimaal 200.000 dollar neergeteld.

Ook Sir Richard Branson van Virgin Galactic zal binnen niet al te lange tijd met toeristen gaan vliegen; niet in een capsule maar in een kleine gevleugelde shuttle.