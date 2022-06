Dit mag nooit meer weg: bewijs dat leven doorgaat

De opa en oma van Kim Broekhuis leken altijd aan huis gebakken. Ze gingen hooguit in de zomer een weekje naar een huisje in Ommen. Altijd hetzelfde huisje, altijd hetzelfde park. Opa wilde het graag zo, hij hield van vaste gewoonten. Tot opa overleed.

„Oma was het eerste jaar letterlijk ziek van verdriet. Ze was toen begin zeventig en ze waren bijna vijftig jaar getrouwd geweest. Opa was bakker en ze woonden achter de zaak, oma hielp regelmatig een handje mee. Dus altijd samen. Als familie konden we ons niet voorstellen hoe ze daar ooit overheen moest komen, na zo’n lang huwelijk.”

Dat is nu tien jaar geleden. „Ik denk altijd dat vrouwen alleen zich veel beter kunnen redden dan mannen. We merkten dat oma zichzelf op een gegeven moment herpakte. Ze ruilde de grote auto in voor een handig klein exemplaar en ging er met vriendinnen op uit. Als kleinkinderen zagen we hoe ze zichzelf eigenlijk altijd een beetje had weggecijferd voor opa. Want ze bleek opeens heel erg geïnteresseerd in reizen en wilde van alles van ons weten.”

Oma bleek zowaar een echte bucketlist te hebben. Rome stond op de eerste plaats. „Met een club van de kerk ging ze er uiteindelijk tien dagen heen. Alle kleinkinderen kregen een klein souvenir. Voor anderen misschien dertien uit een dozijn, voor mij het bewijs dat je ook na groot verdriet weer het leven kunt oppakken.”

