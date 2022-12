Dagrecept: Bananensplit-roomijs zonder ijsmachine

Bij roomijs haken de meeste mensen af omdat ze geen ijsmachine hebben... Nou, die heb je deze keer niet nodig, een keukenmachine (en vriezer) volstaat. Het wordt bananensplit-roomijs, een smakelijke vondst van uit het boek Bake Off Vlaanderen (Manteau), met recepten van de deelnemers van het tv-programma.

Prak de bananen met een vork tot pap en zet opzij. Doe het cacaopoeder met 100 gram room in een steelpannetje en zet op een zacht vuur. Roer met een garde tot het cacaopoeder volledig is opgelost.

Zet opzij en laat volledig afkoelen tot kamertemperatuur. Doe de resterende room met het afgekoelde chocolademengsel, de gecondenseerde melk, de geprakte bananen en bruine rum in een keukenmachine en klop met de ballongarde op tot de massa bijna stevig is. Het doel is een lobbige, yoghurtachtige textuur.

Voeg de gehakte pure chocolade toe en spatel die voorzichtig door het roommengsel. Doe het roomijs in een rechthoekige bakvorm of plastic bak en bestrooi de bovenkant met stukjes chocolade. Leg het ijs minstens 4 uur in de vriezer om op te stijven.

Nodig voor 1 bak roomijs:

- 3 overrijpe bananen

- 20 g cacaopoede

- 600 g room

- 1 blikje gecondenseerde melk met suiker (305 ml)

- 20 g bruine rum

- 180 gehakte pure

chocolade (plus extra voor de bovenkant)