Recept van de dag: zo maak je de échte bolognesesaus

Omdat het altijd beter kan, lekkerder kan, en dan is het vaak nog eenvoudiger ook. Deze Bolognese lijkt me nog weer echter dan die die ik hier in juni gaf. Het recept komt uit Marcella Harzan’s Classic Italian Cookbook, het boek waaruit de Amerikanen weer leerden hoe mooi de klassieke Italiaanse keuken is. Je bent gek wanneer je hier supermarktgehakt voor neemt. Vraag aan de slager of hij vers een stuk schoudervlees van het rund wil draaien. Daar zit vrij veel vet aan.