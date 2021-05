Zijn 3D-geprinte huizen de oplossing voor de huizenkrapte?

Het opvallende pand – in Eindhoven worden de komende jaren vijf van dergelijke woningen neergezet – bestaat uit 24 geprinte elementen van beton.

Hooggespannen

Op zich verrassend, want het fijne printen en dat plompe beton lijken niet samen te gaan. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen, want deze techniek zou zomaar kunnen bijdragen aan de oplossing van de gigantische woningnood in Nederland.

Normaal gesproken wordt beton gestort binnen een op maat gemaakte houten bekisting, waarbij die (grove) omtrek dan ook de vorm bepaalt en het element altijd massief is. Maar met de 3D-betonprinter (zo groot als een gemiddelde slaapkamer) worden heel fijne structuren en holle, betonbesparende constructies mogelijk. Met details zo klein als een knikker en ronde en bolle vormen.

De creatieve mogelijkheden voor architecten zijn legio terwijl individuele wensen van toekomstige bewoners simpel kunnen worden verwerkt.

De verwachting is dat de huidige bouwstijl van rechthoekige gebouwen verandert naar een veel creatiever straatbeeld met organische vormen. Tegelijkertijd bespaart 3D-printen geld en afval; de huidige methode met bekisting bouwen is niet alleen duur, maar veroorzaakt veel overtollig materiaal.

Praktisch

De techniek biedt tevens praktische mogelijkheden. Sensoren van temperatuur, verlichting of beveiliging kunnen meteen in het betonnen model worden opgenomen. Dure en tijdrovende montage achteraf is niet meer nodig.

Bovendien kunnen in één element verschillende soorten, kwaliteiten en kleuren beton worden samengevoegd, evenals materiaal als vezels, ijzerdraad en afvoerleidingen. De elementen worden vervolgens op de bouwlocatie razendsnel, als een puzzel in elkaar gezet.

Deskundigen voorzien eindeloze mogelijkheden. In België is al een huis met twee woonlagen op de locatie zelf geprint. Op Kamp C, een provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw. Het hele proces duurde vijftien dagen.

Ook in het Eindhovense Project Milestone zal straks gebruik worden gemaakt van een printer ter plekke. De vijf woningen worden namelijk na elkaar gebouwd zodat elke nieuwe ontwikkeling meteen kan worden meegenomen en uitgetest.