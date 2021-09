Peterseliewortel in de spotlight: dit kun je er allemaal mee

Peterseliewortel (of wortelpeterselie) is een knolgroente die familie is van de peterselieplant. Qua uiterlijk ziet het eruit als dikkere, crèmekleurige wortels met loof dat lijkt op krulpeterselie.

Peterseliewortel lijkt qua uiterlijk op pastinaak, maar de smaak is beduidend anders. Die zit een beetje tussen knolselderij, wortel, pastinaak en bleekselderij in. Denk aan een aardse smaak met een aangename scherpte. Dit un tegenstelling tot pastinaak die juist wat zoeter is. Wij vinden het vooral een ontzettend lekkere, aromatische herfstgroente.

Wat kun je er allemaal mee?

Wetende dat de smaak van peterseliewortel een beetje tussen pastinaak en knolselderij inzit, kun je ‘m ook op dezelfde manier als die laatste twee inzetten. Maak er bijvoorbeeld een herfstige soep van, afgetopt met geroosterde hazelnoten en krokant gebakken serranoham.

Of verwerk peterseliewortel in een stamppot met waterkers en kerrieballetjes. Je kunt er ook fritters van maken door de wortel te raspen en te mengen met wat ei, kaas en smaakmakers. Bak ze af in een laagje olie, als koekjes en je hebt een heerlijk borrelhapje.

Ook peterselie in huis halen? Vanaf oktober is ‘ie in seizoen.