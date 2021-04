Stem mee: hoe moet de babygorilla in Apenheul heten?

Marjolein kookt over

Bak de lekkerste pannenkoeken op Pannenkoekdag (en win ook nog een pan)

Het is vandaag Nationale Pannenkoekdag. Welja joh, als er wat te vieren valt; doe het dan. Het leven is al saai genoeg momenteel. Er bestaan trouwens ook kroketten- sushi- en Nutelladagen, dus waarom geen feestdag voor de deegkoek die werkelijk in iedere cultuur wel in de een of andere vorm bestaat....