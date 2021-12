Huishoudvraag: hoe krijg ik watervlekken van mijn douchewand?

Loes van Arkel: „Watervlekken op de douchewand willen er met geen mogelijkheid af. Het lijkt wel alsof het erin gebrand zit.”

Zamarra: Ik neem aan dat het een glazen douchewand betreft? Dan zou de aanslag er inderdaad in geëtst kunnen zijn. Probeer het met HK250; een proefzakje is te bestellen via verweerde-ramen.nl.

Sisal

Jolijn: „In de slaapkamers ligt sisal vloerbedekking. Hoe haal je er vlekken uit?”

Zamarra: Sisal is prachtig maar heel lastig in onderhoud omdat het niet tegen vocht bestand is. Soms helpt een droogshampoo voor tapijt, bijvoorbeeld van Hagerty.

Bekijk ook: Dit kun je doen om marmertegels in de douche minder glad te maken

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl