8 x makkelijke groenten om te verbouwen in je eigen moestuin

Wortels

Wortels zijn een van de makkelijkste groenten om te verbouwen omdat je ze niet voor hoeft te zaaien. Ze kunnen direct in de volle grond gezaaid worden.

Wel heb je een beetje geduld nodig, want het kan wel drie tor vier weken duren voordat er een beetje groen boven de grond uitkomt.

Courgette

Een courgette is ook makkelijk om te verbouwen. Je hebt er wel iets meer ruimte voor nodig: één vierkante meter per plant. De courgette is daardoor wat minder geschikt voor een kleine tuin.

Let in de eerste fase van de groei van de plant goed op slakken. Deze kunnen je plant in één dag bijna helemaal opeten. Na de eerste groeifase hoef je je hierover geen zorgen meer te maken.

Bekijk ook: Nederlandse bijen kunnen wel wat hulp gebruiken

Wortels

Wortels zijn een van de makkelijkste groenten om te verbouwen omdat je ze niet voor hoeft te zaaien. Ze kunnen direct in de volle grond gezaaid worden.

Wel heb je een beetje geduld nodig, want het kan wel drie tor vier weken duren voordat er een beetje groen boven de grond uitkomt.

Radijs

Radijsjes kun je ook meteen in de volle grond zaaien. Maak een paar kleine gaten in de grond die elk drie centimeter van elkaar af staan. In elk gaatje kun je dan twee of drie zaadjes plaatsen, zodat er altijd wel één zaadje kiemt en uitgroeit tot een volledige plant.

Tomaten

Tomaten zijn niet zo moeilijk om te verbouwen. Sterker nog, ze zijn súper makkelijk. Je kunt ze in volle grond kweken maar ook in potten, dus kijk naar wat je zelf het fijnst vindt.

Bieten

Ook bieten kunnen net als wortels en radijs meteen de volle grond in. Bij bieten hoef je maar één zaadje te plaatsen. Het zaadje is namelijk een vruchtje met daarin een tot vier zaadjes.

Sla

Sla kun je van het voorjaar zaaien tot oktober zaaien. Stop de zaadjes niet te diep in de aarde en zorg voor voldoende zonlicht.

Sperziebonen

Sperziebonen zijn populair in moestuinen. Logisch ook, want met sperziebonen kan er weinig misgaan. Het enige dat ze nodig hebben is een beetje water.