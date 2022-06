Op ontdekking door Parga, de parel van het Griekse vasteland

Aaaaah, koud!!! Kippenvel terwijl we het kristalheldere water van de rap stromende Acheron-rivier in stappen. Er snel weer uit, is mijn eerste reactie. Maar we lopen door, want de wandeling hiernaartoe was al zo mooi dat we gewoonweg moeten weten wat er stroomopwaarts nog meer is te zien.

De enige manier om daar te komen is door de rivier, geen ontkomen aan. Voorzichtig verplaatsen we ons door het kniehoge, turquoise water met daarin afgeronde uitgesleten kalkstenen rotsen en aan de oevers wit zand en keien.

De geschiedenis van deze outdoorlocatie waar je onder meer kunt raften, kanoën, paardrijden en hiken, maakt deze plek nog fascinerender. Dit is namelijk de Acheron, beter bekend als de Styx, de rivier van de onderwereld. Vanaf hier roeide Charon volgens de Griekse mythologie verlaten zielen naar de poorten van Hades. De rivier kreeg zijn status waarschijnlijk omdat een deel ervan zich ondergronds bevindt.

Eeuwige jeugd

Het is ook de rivier van de eeuwige jeugd waarin de moeder van Achilles haar zoon onderdompelde om hem onsterfelijk te maken. Alleen de hiel waaraan zij hem vasthield, raakte het water niet. Het zou altijd zijn zwakke plek zijn; de ’achilleshiel’ die uiteindelijk zijn dood zou betekenen.

Waden door het ijskoude water van de Acheron, de ’rivier van de onderwereld’. Ⓒ 123rf

Ook voor ons is het geluk vandaag niet weggelegd. Donkere wolken pakken zich samen en wanneer het water ineens met bakken uit de lucht komt, haasten we ons terug naar de auto. De rivier en alles wat zich daarachter bevindt, blijft voor ons een mythe.

Gek ben ik op dit soort verhalen en al snel blijkt dat we wat dat betreft in Parga en omgeving goed zitten. Elke Griekse bestemming heeft zijn eigen vertellingen. Goden, grootheden en bezetters hebben hun sporen achtergelaten en het land een rijkdom aan verhalen geleverd.

Zo ook in Epirus waar Parga ligt. Mythes die opvallend genoeg allemaal met de dood zijn verbonden.

Nu de regen uit de lucht valt, kunnen we het strand vergeten. Daarom rijden we naar die andere plek, even verderop, waar de dood en de onderwereld een hoofdrol speelden: het Necromanteion. Deze oude Griekse tempel gewijd aan Hades, de koning van de onderwereld, werd ook wel het orakel van de doden genoemd.

De entree van het heiligdom bij het dorpje Mesopotamos is omgeven door cipressen, in landen rond de Middellandse Zee het symbool van de doden. Priesters voorspelden er volgens de overlevering met veel gevoel voor drama ’met behulp van de doden’ de toekomst. Als tegenprestatie ontvingen zij aardse zaken als olie en wijn. De grote aardewerken potten staan er nog altijd als stille getuigen. De priesters hadden zeker geen klagen...

Onze uitvalsbasis deze reis is Parga. Het plaatsje aan de Ionische kust met rijen vol felgekleurde huizen gedrapeerd rond een halve maanvormige baai is schilderachtig. De groene rotseilandjes voor de kust maken het plaatje compleet.

De gekleurde huizen van het levendige kustdorp Parga liggen rond een halvemaanvormige baai. Ⓒ 123rf

Parga bruist van het leven. Het lokale Krionéri-strand ligt vol met zonaanbidders en in het water vieren schoolkinderen hun laatste schooldag. Zwemmend of op de vrolijk gekleurde waterfietsen met glijbaan wagen veel zonaanbidders zich naar het kleine eilandje met het witte kapelletje aan de overkant.

Hoewel compact en overzichtelijk, is er in Parga van alles te doen. Er zijn veel restaurantjes en (cocktail)bars, steeds weer met dat prachtige uitzicht over de baai. Maar het mooiste panorama treffen we bij het vervallen kasteel dat we bereiken via een flinke maar leuke klim, mede dankzij de kleine steegjes met leuke winkeltjes onderweg.

Met Parga als uitvalsbasis liggen vele fijne stranden aan je voeten. Wie wil, kan elke dag een ander bezoeken. Vanuit de haven vertrekken taxiboten naar de verschillende baaien in de buurt.

Vanaf dezelfde aanlegsteiger in het centrum van het dorp vertrekken dagelijks tevens de boten naar de eilandjes Paxos en Antipaxos. Om tien uur ’s ochtends stappen we er op een piratenschip voor een dagje eilandhoppen.

„Kalimera!” schalt het uit de speakers van de Captain Hook, het piratenschip waarmee we op pad gaan. „Zijn jullie er klaar voor?!” Griekse muziek uit de speakers maakt de sfeer, terwijl de boot de diepblauwe zee doorklieft, op weg naar onze eerste stop.

Beeldschoon

Dat is het mini-eilandje Antipaxos waar we ons vergapen aan het spierwitte strand en water zo blauw dat de meeuwen van onder die kleur aannemen. In het heldere water zwemmen kwalletjes, maar dat weerhoudt een deel van de passagiers er niet van om een duik te nemen. „Wel direct weer de boot op als de toeter gaat, anders kun je pas dinsdag terug”, grapt de kapitein. Je zou je er zomaar door kunnen laten verleiden.

Maar als de toeter klinkt, is iedereen snel weer terug. Het volgende stuk varen brengt ons naar de tweede stop; de grotten waar Aphrodite, godin van de schoonheid, baadde. Dit keer geen kwalletjesm dus duiken ook wij het water in. We zwemmen een rondje door de grot die door een gat van boven magisch door de zon wordt verlicht. Opgefrist vervolgen we de route naar Paxos, het grotere eiland van de twee, waar we in het beeldschone hoofdstadje Gaios bij een van de restaurantjes lunchen. Daarna wandelen we door de kleine straatjes met vele winkeltjes.

De schilderachtige straatjes en steegjes van Parga zijn een bezienswaardigheid op zich. Ⓒ foto Katina Stavrianos

Strand en cultuur zijn in de noordwestelijk gelegen provincie Epirus perfect te combineren met natuur. Op 2,5 uur rijden bevindt zich in het Pindosgebergte het Zagoria-natuurgebied met de Vikos-kloof, de diepste kloof ter wereld. In het gebied leven onder meer beren, vale gieren en andere bedreigde diersoorten.

Onze reis is helaas te kort om dit gebied te bezoeken, maar ook dichter bij Parga valt genoeg te ontdekken. Een roadtrip langs dorpjes in de omgeving brengt ons terug in de tijd; op een weggetje achteraf worden we verrast door een schaapherder die met zijn kudde de weg oversteekt.

Als we niet veel later in de bergen voor loslopende koeien met klingelende bellen om hun nek moeten stoppen, wanen we ons in de Griekse Alpen. We zijn op weg naar de Souli Watermills die we via een verborgen afslag bereiken. Even voorbij een waterval worden we hartelijk ontvangen door Christos die ons zijn gerestaureerde watermolen laat zien. Op het terras worden we bediend door zijn tienjarige zoon. In de verkoelende schaduw van het pijnbomenbos genieten we van een eerlijke Griekse lunch.

Klif

Indruk maakt het Dance of Zalongo-monument. Over de schoonheid ervan zijn de meningen verdeeld, maar het verhaal is des te imposanter: zestig vrouwen pleegden in 1803 massazelfmoord door zich zingend en dansend met hun kinderen in hun armen van de klif te storten om aan de Turkse bezetter te ontkomen.

Verrast door een schaapsherder die met zijn kudde onderweg is. Ⓒ Katina Stavrianos

Onze roadtrip eindigt bij opnieuw bij een watermolen, dit keer in het dorpje Anthousa, dicht bij Parga. Een onooglijk paadje waarvan we ons afvragen of het ooit ergens uitkomt, leidt naar een schaduwrijke spot bij de oude watermolen. We kletsen er met een frappé (Griekse ijskoffie) en een crèpe voor onze neus met Stefanos die apetrots is op zijn pas geopende paradijsje onder de grote bomen.

„Wie hier ooit is geweest, komt terug”, vertelt Stefanos over de toeristen die Parga en omgeving bezoeken. Dat hebben we deze reis al een paar keer eerder gehoord. Het zou zomaar eens kunnen kloppen.

Zo kom je er

Vanaf Amsterdam vlieg je in drie uur naar Preveza op Lefkas. Met de huurauto reden we in een uur naar Parga. We verbleven er in de net gebouwde Olia Suites, op een heuvel net buiten het dorp. We maakten de reis met Eliza was Here. Bij reizen van deze touroperator zijn vlucht, huurauto en immer kleinschalige, charmante verblijven inbegrepen.

