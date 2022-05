Premium Het beste van De Telegraaf

Meer dan winkelen en wandelen: Haarlem als ideale watersportstad

Door Olof van Joolen

Op je gemak peddelen langs al het moois wat Haarlem te bieden heeft. Ⓒ foto Amaury Miller

Haarlem is toch die leuke winkelstad waar je goed kunt eten en hofjeswandelingen kunt maken? Zeker, maar het is ook een geweldige watersportstad waar je in de kano of op de sup perfect kunt ontstressen.