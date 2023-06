Dag van het milieu: dit kun je vandaag doen om je steentje bij te dragen

E-mail verwijderen

Leeg je mailbox zo veel mogelijk en verstuur minder e-mails. Nu horen we je denken: is een e-mail versturen en bewaren dan zo vervuilend voor het milieu? Het zit zo: per dag worden er wereldwijd miljarden e-mails verstuurd, die allemaal een beetje co2 uitstoten omdat ze uit data bestaan die ergens moet worden opgeslagen. Zo’n datacenter verbruikt veel elektriciteit en dat is - je raat het al - niet zo goed voor het milieu. Het versturen van twintig mails per dag gedurende een jaar zou gelijk staat aan 1000 kilometer rijden in de auto. Vergeet trouwens niet je digitale prullenbak te legen!

Minder printen

Even snel iets uitprinten op kantoor lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar wist je dat de 1 op de 3 printjes binnen een week weer in de prullenbak belandt? Zonde van het hout en de inkt! Probeer vandaag dus niets uit te printen, soms kun je documenten prima lezen vanaf een scherm.

Afval

Gooi niks (of zo weinig mogelijk) weg. Dat lijkt een open deur, maar toch belandt jaarlijks zo’n 9% van onze voeding in de prullenbak. Meet je eten af wanneer je kookt en gebruik restjes als lunch de volgende dag.

Geen vlees

Eet minder vlees. Kies vaker voor groenten en fruit als basis. Natuurlijk is er niks mis met een biefstukje op zijn tijd, maar elke dag vlees op je bord is een beetje passé. En laten die boodschappen nou net het duurste product uit de supermarkt zijn.

Fietsen

Pak de fiets naar de supermarkt of naar het werk. Zo simpel, maar effectief voor milieu én portemonnee.

Kraanwater

Lang leve kraanwater! Lest je dorst met kraanwater. Dat scheelt flink in de portemonnee en is een stuk duurzamer dan een koelkast vol drankjes uit plastic flessen.

Korter douchen

Met het toilet doorspoelen en douchen verbruiken we per persoon al snel ruim 76 liter per dag. Daar valt heel wat te winnen. Korter douchen helpt, ook wat betreft je gasverbruik en zodoende je portemonnee. Waterbesparende douchekoppen besparen tot wel 50% water en die zijn er ook voor in een heerlijke regendouche.

De wc doorspoelen nadat je een (grote) boodschap hebt gedaan? Vaak zitten er twee knoppen, eentje voor doorspoelen bij de grote boodschap – meer water – en eentje voor de kleine – minder water. Maar het kan lonen om die laatste spoelbeurt nog eerder te stoppen.

