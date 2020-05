Deze app laat zien waar jij met 1,5 meter afstand kunt wijnen

De app Argaleo laat gasten op een 3D-kaart zien hoeveel ruimte erbuiten beschikbaar is voor terras, waarbij er rekening wordt gehouden met de anderhalvemeter-regel. Hij kan worden gebruikt voor elke stukje buitenruimte in Nederland. Denk daarbij aan parken, pleinen, winkelstraten, terrassen en het trottoir voor de bouwmarkt. Van Amsterdam tot Lutjebroek.

Jeroen Steenbakkers (36): „De appis niet alleen ontwikkeld om gebruikers een makkelijk inzicht te geven waar je op het terras kunt zitten, ook autoriteiten als gemeentes die verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid hebben er wat aan. Je kunt op één beeldscherm inzicht geven in de anderhalvemeter-samenleving. De simpele vraag ’Wat zit waar en hoeveel ruimte is er?’ wordt op deze manier in één oogopslag beantwoord. Dat maakt het werk van de handhaver ook een stuk makkelijker.”

Steenbakkers wil in de toekomst ook een app ontwikkelen om bijvoorbeeld de capaciteit en bezettingen van ziekenhuisbedden in te zien, of het aantal pintransacties registreren om in gebieden de drukte te bepalen.