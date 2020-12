Column: op de valreep van 2020 gloort er hoop aan de horizon

Zo bracht het verplichte thuisblijven ons mooie dingen. De lucht werd een stuk schoner, het water helder. We kregen weer meer oog voor elkaar. En voor de schoonheid van Nederland. In plaats van Frankrijk, Noorwegen of Thailand genoten we deze zomer volop van eigen land. En dan onze woningen; nooit eerder hadden we de zaakjes zo op orde.

Mij hoor je niet snel meer help roepen omdat mijn man klusser is. Onze verbouwde badkamer kan zo de woonbladen in, de tuin ligt er prachtig bij, om maar te zwijgen van ons nieuwe aanrechtblad. Maar ook geniet ik van bingewatchen en kan ik voor het eerst meepraten over al die fantastische, nieuwe Netflix-series.

Voor mij werd 2020 ook het jaar van minder sociale media en van meer sporten, koken, mooie gesprekken, spelletjes en zelfs van een dagelijkse avondwandeling. Die overigens hard nodig is om al die coronavetrollen te lijf te gaan.

Nu, op de valreep van 2020, gloort er hoop aan de horizon. We kunnen weer voorzichtig vooruitkijken, ons klaarmaken voor het nieuwe normaal 2.0.

Zo wordt verwacht dat we straks hybride gaan werken, op het werk en vanuit huis dus. En dat we op een andere manier vakantie gaan vieren: in rust en met ruimte en veiligheid. Het uitgaansleven zal een metamorfose ondergaan en hoe worden de omgangsvormen na corona? Durven we elkaar weer in de armen te sluiten?

Hopelijk kan het kille woord huidhonger de prullenmand in, simpelweg omdat we elkaar weer volop aanraken.

Laten we dan ook meteen afscheid nemen van de gewoonte om drie keer te zoenen. Een zoen en een knuffel als het nieuwe normaal, hoe fijn zal dat zijn.

