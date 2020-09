Smaaktest top 5: de lekkerste eiersalade

Een lekkere eiersalade maak je thuis in een handomdraai. Met een aantal gekookte eieren, mayonaise, mosterd, peper, zout, bieslook en eventueel andere kruiden ben je er al.

Maar ja, zelfgemaakte eiersalade is zeer beperkt houdbaar en gemak dient de mens; alle supermarkten hebben kant-en-klare eiersalade in het koelvak liggen. Omdat deze salade langer mee moet én aantrekkelijk moet blijven, zitten er veel meer ingrediënten in dan de genoemde. Gemiddeld ruim dertig (!), onder meer toegevoegde suiker, conserveringsmiddelen, verdikkingsmiddelen, stabilisatoren, aroma’s en tal van extracten. Lichtpuntje is dat de meeste producenten vrije-uitloopeieren gebruiken.

Tijdens de ronde langs de supers duizelde het vanwege alle smaken: normale (met wel 0,1 procent bieslook), ’Surinaamse’ salade met bacon en zelfs een gevulde-eierenvariant! Wij hielden het voor de overzichtelijkheid bij de eiersalade met bieslook en collega’s proefden met een stukje stokbrood.

Ondermaats scoorden Karaat (onder meer verkrijgbaar bij Dirk en Vomar) en die van de Aldi. „Smaakt meer naar mayonaise”, was in beide gevallen het oordeel. Ook de basic-variant van Albert Heijn overtuigde niet: „Weeïg.” De vrije uitloop-ei-salade van dezelfde super deed het weer goed met een vierde plek.

De beroemde salademaker uit Twente eindigde op een tweede plek. De salade van Marqt had weliswaar de kleur van kip-kerrie, maar kreeg verreweg de hoogste cijfers. Een winnaar uitroepen was dan ook een eitje.

1

Kritiek op de kipkerrie-kleur: „Lekker, maar ziet er beroerd uit.” Toch vond mende smaak van de eiersalade van Marqt „top”. „De bieslook is knapperig en je kunt stukjes ei onderscheiden.” €2,49 per 150 gr

2

Ja hoor, daar is Johma uit Twente! Verkrijgbaar in meerdere supers. „Goede smaak en structuur” en „Meer dan oké” was het oordeel. Een enkeling vond dat de salade „wel wat dikker had gemogen”. €2,25 per 175 gr.

3

De salade van Vitakrone, te koop bij Lidl, deed goede zaken. „Prima, beetje zurig.” Voor een collega maakte een snufje zout het verschil. Verreweg de goedkoopste in de top 5. €1,35 per 300 gr.

4

Deze week moet Albert Heijn het doen met een vierde plek. Alleen de vrije-uitloopvariant deed goede zaken. „Volle smaak, goed te eten.” Een grapjas vergeleek de smaak met een scharrel: „Gaat al snel vervelen.” €1,95 per 175 gr

5

De semi-verse ei-bieslook-salade van Jumbo ’met verbeterde receptuur’ maakt de top 5 af. „Precies de juiste structuur, lekker zuurtje, niet verkeerd.” €2,09 per 150 gr