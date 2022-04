Heerlijk op de paasmaandag: omelet met spinazie

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Ⓒ EMDE BOAS, MICHAEL VAN

Het geheim van een lekkere omelet is geduld, zo leerden wij van Oeuf in de Amsterdamse Pijp. Het lekkerste is de omelet als hij nog zacht en ietsje vochtig vanbinnen is. Zelf maken? Probeer dit recept dan eens: omelet met spinazie.