Veilig restjes eten: zo doe je dat volgens een expert

Wieke van der Vossen, expert Voedselveiligheid van het Voedingscentrum: Bereid voedsel kun je nog twee dagen bewaren om op te eten. Deze tips leren je om veilig om te gaan met kliekjes en om het risico op een voedselinfectie te beperken.

Als je te veel eten hebt gekocht en bereid, laat de restjes dan binnen twee uur afkoelen.

Koud water

Restjes kun je snel laten afkoelen door de pan in koud water te zetten en het gerecht regelmatig om te roeren.

Bewaar het restje in de koelkast op 4 graden Celsius. Of vries het in. Je kunt de ingevroren restjes in de koelkast laten ontdooien of in de magnetron op de ontdooistand.

Verhit het kliekje door en door tot stomend heet. Schep het goed om tijdens de verhitting. Ook bij opwarmen in de magnetron.

Doe de afgekoelde restjes in afsluitbare bakjes, zet de datum erop en zet ze in de koelkast of in de vriezer. Eet restjes uit de koelkast binnen twee dagen op.

Verwarm nooit iets voor de derde keer. Heb je een restje eenmaal opgewarmd en blijft er alsnog wat over, gooi dat dan weg.

Combineren

Combineer lekker en slim om alles op te maken. Bijvoorbeeld soep vooraf, daarna gourmetten of wokken met restjes vlees, vis en groente. Een omelet en salade zijn ideaal als bijgerecht. Wat dacht je van een pannenkoektoetje met fruit als afsluiter?

Restjes groenten kun je makkelijk tot soep omtoveren. Bijvoorbeeld een tomaten-pompoensoep met restjes bloemkool.

Maak een salade van groenterestjes en andere ingrediënten die je over hebt.

Bruschetta: rooster sneetjes (stok)brood die je over hebt en beleg met hummus en andere restjes spreads.

Prik op een satéprikker overgebleven tomaatjes, mozzarella, spruitjes en krieltjes.

