Dagrecept: Surf & turf-pasta met tonijn en bacon

De Italianen houden vlees en vis in hun pasta’s in principe gescheiden, dus dit recept is beslist niet voor de ’pastapurist’, omdat er zowel tonijn als bacon in gaat. Maar wie zich hier weinig van aantrekt, zet zo iets lekkers op tafel! Het recept komt uit het boek Dit kookboek is je beste vriend van Lucy Tweed (Becht).

Kook de pasta al dente in een pan gezouten water. Laat uitlekken, maar vang een kopje van het kookwater op. Doe de olijfolie in dezelfde pan en bak de bacon en courgette op middelhoog vuur tot ze zacht zijn en bruin beginnen te worden.

Doe de tonijn en doperwten erbij en bak ze 2 minuten mee. Kieper de pasta terug in de pan, voeg de verse ricotta en een flinke scheut van het kookwater toe en roer tot alles goed gemengd en opgewarmd is.

Voeg aan het einde eventueel een beetje citroenrasp en chilivlokken toe.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g penne

- 1 el olijfolie

- 270 g geraspte courgette

- 160 g tonijn (uit blik in olijfolie uitgelekt)

- 140 g diepvriesdoperwten (ontdooid)

- 230 g verse ricotta

Optioneel: geraspte citroenschil en chili-vlokken