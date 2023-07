Ultiem ontspannen op vakantie? Zo lang moet je op reis om af te kunnen schakelen

Maastricht - De een ligt het liefst met een boek of cocktail plat op het strand, de ander bezoekt musea of wandelt vele kilometers in de bergen. Wat is de ideale lengte van een vakantie om helemaal af te schakelen? Kort of lang? En hoe lang blijft dat positieve gevoel na terugkomst hangen?

