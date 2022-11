Slimme inpaktip: gebruik een rietje!

Je hebt vast al weleens gehoord of gelezen dat je in de koffer ruimte kunt besparen door gebruik te maken van vacuümzakjes; van die handige zakjes waar je je kleding en andere spullen in kunt stoppen en vervolgens vacuüm zuigt met de stofzuiger of een pomp.

Heb je ook kleine losse spullen of accesorgies die je op die manier wil meenemen, dan is er een goedkopere truc. In plaats van een vacuümzak gebruik je dan een ziplock-zakje waar je vervolgens met een rietje de lucht uit zuigt. Het kan een heel simpele manier zijn om te besparen op dure vacuümzakjes.

De truc is simpel: vul het zakje, duw de lucht eruit en sluit het zakje vervolgens nét niet helemaal. Stop vervolgens een rietje in het zakje, zuig alle overige lucht eruit en sluit de ziplock-bag. Je kunt het eventueel nog dichtplakken met plakband om er nog zekerder van te zijn dat er geen lucht bij kan komen.

En we het dan toch over travel hacks hebben. Wil je op vakantie genoeg kleding meenemen, maar zeker niet te veel? Dan is de zogenaamde 1-2-3-4-5-6-regel waar we je eerder over vertelde, handig zijn. De 1-2-3-4-5-6-regel houdt in dat je voor een vakantie van één week een hoed of pet, twee paar schoenen, drie paar broeken (of rokken), vier (t-)shirts of truien, vijf paar sokken en zes onderbroeken meeneemt. (Die zevende onderbroek draag je al op de dag van vertrek.)

