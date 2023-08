Een supermakkelijke zomerse gazpacho maken doe je zo

Ingrediënten

Voor 4 grote of 8 kleine porties:

4 sneetjes brood, zonder korstjes

750 gram tomaten

2 teentjes knoflook

Halve groene paprika, in blokjes

60 ml extra vergine olijfolie

2 eetlepels witte wijnazijn of citroensap

Snuf gemalen komijn

2 theelepels zout

Als garnering:

1 tomaat, zonder zaadjes, fijngesneden

1/2 komkommer, geschild en fijngehakt

1 kleine witte ui, fijngehakt

fijngehakte groene peper, naar smaak

De smaak van tomaten zingt echt in deze zomerse gazpacho. En dat komt goed uit, want in de zomer zijn de tomaten op hun best. Zoek lekker sappige exemplaren uit, die vol van smaak zijn.

Zo maak je super easy zomerse gazpacho

Snijd de tomaten in parten. Pureer in een blender of keukenmachine. Druk het sap en de pulp door een hele fijne zeef en gooi de velletjes en zaden weg.

Scheur de sneetjes korstloos brood in stukjes, doe in een kom en zet onder koud water. Laat weken tot de stukjes helemaal zacht zijn. Knijp daarna het water uit het brood en doe de broodmassa in een blender of keukenmachine met de 2 teentjes knoflook. Meng tot een gladde massa.

Doe de tomatenpuree van de eerste stap, de blokjes groene paprika, komijn en zout bij de blender waar het brood met de knoflook in zit. Blend kort door. Terwijl de blender draait, voeg je de olie in een trage straal toe. Doe de azijn (of citroensap) erbij en zo’n 100 ml koud water. Proef nu om de smaak te checken (moet er nog iets bij?) en beoordeel de consistentie. Is -ie te dik, dan kun je er nog meer koud water bij doen.

Doe de gazpacho in een schenkkan en zet in de koelkast totdat je ‘m serveert.

Om te serveren, giet je de gazpacho in kleine kommetjes of glaasjes. Experimenteer bijvoorbeeld eens met Martini-glazen! Garneer elk kommetje of glaasje met de fijngehakte groene peper, komkommer, ui en tomaat. Je kunt natuurlijk ook voor een andere garnering gaan; peterselie of koriander werken ook perfect. Enjoy!