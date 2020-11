Deze sporten zijn perfect voor in deze eindeloze coronacrisis

Padel

Populair vanwege de laagdrempeligheid: iedereen kan padelen. Ⓒ EPA

Een sport die nu helemaal hot en ontdekt is: padel. Een mix tussen tennis en squash. Je staat als het ware in een kooi van hekwerk en glas, waarbij je gebruik kan maken van de glazen wanden. Voor de rest lijken de spelregels grotendeels op die van tennis. Momenteel speel je een tegen een, maar hopelijk kan het binnenkort weer als dubbelspel (twee tegen twee). De populariteit rondom deze sport is voor een groot deel te wijten aan de laagdrempeligheid, iedereen kan het!

SUP

Met SUP’pen train je zo’n beetje al je spieren: ideaal! Ⓒ Kersten van Dalen

Al jaren is het een voorzichtige trend: peddelsurfen, ook wel suppen of stand-up paddle surfing genoemd. Op Hawaï weten ze al jaren hoe relaxed het staand peddelen op een surfboard is: sinds de jaren 60 doen ze het daar. Sinds de coronacrisis wordt het en masse omarmd, ook nu het minder weer wordt (want lang leve de wetsuit). VRIJ’s verslaggever Sigrid Stamkot probeerde het eerder uit en dat was even wennen.

Boksen

Goed om wat frustratie eruit te gooien én goed voor het lijf: boksen. Ⓒ Hollandse Hoogte

De gebruikelijke groepslessen inclusief rondjes sparren zijn helaas even geen optie, maar gelukkig is daar altijd nog de klassieke zaktraining. Boksen is een gigantische calorieverbrander, een van de vele voordelen van de sport. En nee, het draait niet om zo hard mogelijk in de rondte meppen. Het doel is juist ritmisch te bewegen en je energie gelijkmatig leren te verdelen, om zo je uithoudingsvermogen te trainen. Maar hard meppen of niet, het is en blijft een perfecte uitlaatklep.

Fitness (thuis of sportschool)

Matje neerleggen en gaan: fitness kan ook thuis. Ⓒ Jens Kalaene

Hoe voor de hand liggend deze vorm van sporten ook lijkt, het is er wel een met een oneindigheid aan mogelijkheden. Veel mensen vinden fitness saai, maar het is vooral een kwestie van zoeken wat bij je past. Ben je niet van de setjes push- en pull-ups en het hoppen van het ene naar het andere apparaat, probeer dan bijvoorbeeld eens Tabata: een vorm van HIIT (High Intensity Interval Training). De basis van Tabata is het uitvoeren van een bepaalde oefening voor 20 seconden, waarbij je zoveel mogelijk herhalingen probeert te maken, gevolgd door 10 seconden rust. Dit herhaal je acht keer, dat staat voor een set. Meestal doe je vier sets met elke set een andere oefeningen. Dit is een absolute caloriekiller én je traint kracht en cardio tegelijkertijd. Ook ideaal voor thuis, omdat je er praktisch niks voor nodig hebt.

Touwtjespringen

Touwtjespringen: vroeger leuk en nu weer, want overal te doen en goed voor je. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vroeger was het vooral leuk, nu is het leuk én effectief. Touwtjespringen kent tal van voordelen; je traint het uithoudingsvermogen van je hart, spieren en longen, omdat je in een sessie al snel een hoog intensiteitslevel behaalt. Naast een cardiotraining is dit dé manier om een strak lichaam te krijgen. Je verbrandt heel veel calorieën in relatief korte tijd en gebruikt daarbij praktisch al je spieren. En het versterkt ook nog eens je botten en verbetert je behendigheid, motoriek en coördinatie.

Het fijne is dat je er alleen jezelf en een springtouw voor nodig hebt en dat het bijna overal gedaan kan worden.

Als je niet graag alleen sport is Wroop een tip voor als groepslessen wél weer mogelijk zijn: zij bieden High Intensity Jump Rope-lessen aan in Amsterdam.

Skeeleren/skaten

Skaten is een cardiovasculaire training; je hart zal dus hard moeten werken. En je komt nog eens buiten zo! Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook zo’n sport van toen die ineens populair is geworden. Het is dan ook een hele goede manier om in je eentje te kunnen sporten. Skaten is een cardiovasculaire training; je hart zal dus hard moeten werken. Buiten dat het een geschikte manier is om in beweging te blijven wordt deze sport over het algemeen ook écht leuk gevonden. En het is helemaal fijn om te weten dat je er veel calorieën mee verbrandt: met een uur skaten tik je al snel de 600 calorieën aan. Daarnaast verbeter je je balans, creëer je spierdefinitie en kun je het lekker in de buitenlucht doen.