In beeldschoon Puglia vind je alle ingrediënten voor een heerlijke vakantie

Reizen

De leukste tips voor een groene stedentrip naar Berlijn

Trendy Berlijn presenteert zich steeds meer als duurzame stad. Groen doen houdt niet op bij een bezoekje aan het bekende Tiergarten Park, want er duiken allerlei vegan en vegetarische eetgelegenheden op en het aanbod aan vintage winkels wordt alsmaar groter. In Berlijn is bovendien het enige natuurl...