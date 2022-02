Dagrecept: Poké bowl met zalm voor de lunch

Een paar jaar terug werd dit gerecht plotseling erg populair. Gelukkig werd het destijds niet tot ’supervoedsel’ gebombardeerd, want dat bestaat niet. Je gebruikt voor poké bowls in principe rauwe vis, maar je kunt die ook vervangen door gegrilde reepjes kip of biefstuk.

Verder is het een kwestie van mooi (julienne) snijden. Meng eerst alle ingrediënten voor de saus en leg apart. Kook de rijst en laat even uitstomen. Leg de zalmblokjes in een kom met de saus en roer het voorzichtig om. Laat een kwartier marineren. Rooster de sesamzaadjes 2 tot 3 minuten in een koekenpan goudbruin en geurig, en leg apart.

Verdeel de gekookte rijst over vier kommen. Leg de zalmblokjes in het midden, daar bovenop wat rijst. Verdeel de andere ingrediënten over de zalm en bestrooi met de geroosterde sesam. Garneer met een beetje saus en je kunt aan tafel.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g jasmijnrijst

- 450 g verse zalm (blokjes)

- 35 g sesamzaadjes

- 1 mango (blokjes)

- 1 rode paprika (julienne)

- 2 rijpe avocado's (plakjes)

- 1/2 komkommer (julienne)

- 2 wortels (julienne)

- 2 bosuitjes (ringen)

- 1/4 rode kool (reepjes)

Saus:

- 125 ml sojasaus

- 125 ml hoisin-saus

- 125 ml rijstazijn

- 30 g sambal oelek

- 60 ml ahornsiroop

- 60 ml limoensap

- 60 ml geroost. sesamolie