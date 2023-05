Naar muziek luisteren tijdens een vrijpartij? In deze landen zijn ze er dol op

Een wereldwijd onderzoek onder 22.000 mensen van Lovehoney laat zien dat er vooral in bepaalde landen graag muziek wordt afgespeeld tijdens de seks.

Uit de enquête blijkt dat vooral Spanjaarden graag achtergrondmuziek willen. Bijna vier op de vijf mensen (78 procent) daar luistert naar muziek terwijl ze bezig zijn. Ook als zij soloseks hebben, doen de Spanjaarden dat liever niet in stilte: 57 procent luistert graag maar muziek als ze masturberen.

Op de tweede plaats in de lijst staat Zwitserland: 60 procent van de Zwitserse deelnemers aan het onderzoek heeft een deuntje aan in de slaapkamer (of waar ze dan ook seks hebben). Duitsland (59,9 procent) en Italië staan op de respectievelijk derde en vierde plaats. Het Verenigd Koninkrijk is de nummer 5 met 55 procent. Op welke plaats ons land in de lijst staat, heeft Lovehoney niet bekendgemaakt.

Heavy metal

Naar welke muziek wordt dan het liefst geluisterd? Popmuziek (33 procent) blijkt favoriet, gevolgd door R&B (25 procent) en rock (22 procent). Opvallend: 7 procent van de mensen wereldwijd zet heavy metal aan om in de stemming te komen.

