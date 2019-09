Recept van de dag: tuinbonen met doperwten

Mevrouw Wilbrink moest lachen: „Dat jij een kant en klare cordon blue hebt gekocht, durf je vast niet in de krant te zetten.” Nou, daar heeft ze nog gelijk in ook, dus dat vertel ik lekker niet. Wat ik wel graag vertel is wat ik erbij heb gemaakt. En dat was misschien nog simpeler: tuinbonen. Het is me nog niet koud genoeg voor bruine bonen. Linzen dan? Ja, bijna, maar die hebben toch ook al die herfstsmaak en ik wil nog een beetje aan de zomer hangen. Dus een pot tuinbonen gehaald. Nou, het zou geen kookrubriek zijn als ik zou volstaan met: haal een pot tuinbonen. Dus gaan we er wat mee doen.