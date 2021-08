Een ’badkuip’ met bijzondere historie

Eigenaar: Willem Kruise (84), gepensioneerd

Motorfiets: Triumph Twenty One

Bouwjaar: 1957

Geschatte waarde: 15.000 euro

Motor: 350 cc tweecilinderviertaktmotor, 18 pk

’In 1957 was ik 20 jaar. Ik woonde in Woltersum in Groningen en vervulde mijn militaire dienst in Zuidlaren. Mijn vader zei: ’Als je niet wilt fietsen, koop dan een motorfiets’. We gingen voor een BSA, maar er stond ook een Triumph Twenty One die ik veel mooier vond. Toen ik erop ging zitten, was ik verkocht.

De modelnaam verwijst naar het 21-jarig bestaan van Triumph, in 1957, en naar de cilinderinhoud in kubieke inches. Vanwege de vorm van het frame kreeg hij in de Verenigde Staten de bijnaam ’badkuip’.

Spijt

De eerste kilometers maakte ik met een voorlopig rijbewijs op zak. Daarna ging ik met mijn vriendin, later mijn vrouw, met een tent en een koffer vol aardappels achterop op vakantie door Europa. Toen ik een baan bij een Fiat-dealer kreeg, heb ik de Triumph verkocht. Altijd spijt van gehad.

Zo’n twintig jaar geleden raakte ik tijdens de Vehikel-beurs in gesprek met een andere liefhebber. Hij had een zilvergrijze Twenty One, precies hetzelfde model dat ik had, maar dan een half jaar ouder.

Er zit een bijzondere historie aan. Hij stond in 1957 op op de RAI, ter introductie van de nieuwe ’unit construction’ bouwwijze, en het is de zesde Twenty One ooit gebouwd. De vorige eigenaar had ’m volledig gerestaureerd. Ik mocht de Triumph overnemen en daar ben ik tot op de dag van vandaag blij mee.

Het voelt precies zoals mijn Twenty One vroeger. Ik vind het model nog steeds prachtig en de techniek is zeer betrouwbaar. Zolang je olie en benzine bijvult, doet hij het altijd.”