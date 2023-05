Dagrecept: Pasta met spinazie en kastanjechampignons

Nodig voor 4 personen:

- 1 el olijfolie

- 2 sjalotjes (in halve ringen)

- 400 g pasta naar keuze

- 500 g kastanjechampignons (in plakjes)

- 3 tenen knoflook (fijngehakt)

- 250 ml room

- 50 g parmezaan

- 200 g babyspinazie

- handje pijnboompitten (geroosterd)

- 2 el peterselie (fijngehakt)

- 1 citroen (rasp, optioneel)

Bereiding

Verhit de olijfolie in een grote steelpan en fruit de sjalotjes 5 minuten. Kook de pasta gaar in water met 1 el zout. Doe ondertussen de boter bij de sjalotjes en bak de paddenstoelen bruin. Meng de gehakte knoflook door de champignons en sjalotjes en bak 2 minuten mee. Voeg een halve tl zout en flink wat peper toe. Doe de room over de paddenstoelen, laat zachtjes koken en voeg 3 el kookwater toe. Meng tot een mooi gebonden saus. Zet het vuur uit en meng de parmezaan door de saus. Voeg de spinazie in etappes toe. Wacht telkens tot hij geslonken is voordat meer toevoegt. Giet de pasta af, houd een kopje kookwater apart. Meng de pasta door de saus, voeg zo nodig een kookwater toe om de saus dunner te maken. Dien op met geroosterde pijnboompitten, peterselie en eventueel citroenrasp.