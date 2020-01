VOC stuurde bruiden naar Batavia

Samen met expert Rudolf Smeets is Anneloes Timmerije op zoek gegaan naar een portret van Maria. ,,Iemand die zo rijk was, heeft zeker een portret laten maken door een gerenommeerd schilder. Een portret van haar alleen hebben we niet gevonden, maar we denken dat we een huwelijksportret van Antonio en Maria samen hebben gevonden in het uit het Gardner Museum in Boston gestolen schilderij Een dame en heer in het zwart van Rembrandt (afb. rechts). Uit röntgenfoto’s blijkt dat het in 1632 is geschilderd toen het paar in Holland was. Gezichtsherkenningssoftware van het Britse bedrijf Aurora AI heeft voor 99,5 % overeenkomst uitgewezen met een ander portret van Antonio.”

Ⓒ FOTO Isabella Stewart Gardner Museum, Boston