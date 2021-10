Het oktoberfeest is er nu ook speciaal voor je hond

Oktober is, geheel volgens traditie, de maand van Oktoberfeesten. Voor mensen, maar nu óók voor dieren. Hondenbezitters kunnen namelijk naar het DOGtoberfest, dat vrijdag plaatsvindt.

In het Amsterdamse PLLEK kun je die dag voor 35 euro een compleet diner voor jou én je viervoeter reserveren. Of beter: voor je viervoeter en jóu. Het hele diner staat namelijk in het teken van hondenverwennerij. Zo krijgt je huisdier een driegangendiner voorgeschoteld, kan ‘ie zich ter plekke laten portretteren (oké, het baasje mag er ook bij) en kan ‘ie zich een nieuwe coupe aan laten meten in de groomingsalon. Ook zal er een hondentherapeut aanwezig zijn.

Een deel van de opbrengst wordt door organisator en tevens biermerk Lagunitas gedoneerd aan de Dieren Opvang Amsterdam. Geen hond? Geen probleem: dan ben je ook welkom.

Kijk hier voor meer informatie.