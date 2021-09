Lezersreis: beleef culinair Valencia op jouw manier!

Valencia is één van de culinaire hoofdsteden van Spanje met een rijk aanbod aan lokale gastronomie. Niet alleen de paella komt uit Valencia, maar ook Agua de Valencia (een stevige cocktail met o.a. gin) en tal van bijzondere visgerechten vinden hun oorsprong hier.

Niets voor niets heeft Valencia veel gerenommeerde restaurants en sterrenchefs. Ontdek Valencia-culinair tijdens een lang weekend en maak een keuze uit de diverse mogelijkheden om deze mooie stad te proeven. En uiteraard is er ook tijd genoeg om zelf op ontdekking te gaan. Te beginnen met een leuke fietstocht onder leiding van een Nederlandstalige gids.

Paella workshop of culinaire wandeling?

Wij hebben een pakket met vijf culinaire excursies samengesteld, waaruit je kiest wat jou het meeste aanspreekt. Hou je van lekker koken en wil je de perfecte paella maken? Kies dan voor een paella workshop met -lunch. Hou je van lokale markten en wil je graag onbekende culinaire verrassingen proeven bij typische lokale winkeltjes? Kies dan voor de culinaire wandeling. Ook is er een walking-dinner waarbij je op eigen gelegenheid in verschillende restaurants dineert. Steeds één gerecht in een ander restaurant. Of kies voor een 5-gangen diner in een Michelin-sterrenrestaurant. Tenslotte kun je ook nog kiezen voor een tapas-wandeling. Kun je niet kiezen? Boek het allemaal (tegen toeslag)!

Inbegrepen:

Vlucht Valencia vanaf Nederland/België

3 nachten verblijf o.b.v. logies/ontbijt in 3-, 4- of 5-sterrenhotel

Fietstocht Valencia

Paella workshop of 3-gangen walking dinner

Culinaire - of tapaswandeling of 5-gangen menu in restaurant (* Michelin)

Reserveringskosten, bijdrage SGR en Calamiteitenfonds

Niet inbegrepen:

Transfer luchthaven Valencia - hotel v.v.

Dranken tijdens diner in Michelin restaurant

Reissom

v.a. € 649,p.p.

Individuele reis

Dagelijks vertrek

Maatwerk mogelijk

Hele jaar boekbaar

