Premium Het beste van De Telegraaf

Gekleurd insect uit Papoea aan de Vliet bij Leidschendam voor uitsterven behoed Nederland kweekt zeldzame vlindersoort: ’Afwachten tot de nieuwe generatie zich aandient’

Door Marieke van Essen Kopieer naar clipboard

Van bovenaf lijkt de ’Leidschendamse’ vogelvlinder oftewel Ornithoptera priamus net een blad. Maar de binnenkant van zijn vleugels en zijn borst zijn bont gekleurd. Het vrouwtje is minder kleurig maar wel groter dan het mannetje. Ⓒ Foto’s René Oudshoorn

Voor het eerst is het in Nederland gelukt een zeldzame vlindersoort uit Australië en Papoea Nieuw-Guinea te kweken. Het gaat om de vogelvlinder, een van de grootste dagvlinders ter wereld, die down under ernstig wordt bedreigd.