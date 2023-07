Deze hippe consoleboot met Honda BF 135-motor is een hoogwaardige toevoeging aan de Nederlandse markt

Protagon boten worden op een moderne Griekse werf gebouwd. Het polyesterwerk is strak en ook de binnenruimtes zijn uitstekend afgewerkt. Verder voorspelt het dubbelgetrapte onderwaterschip uitstekende vaareigenschappen.

De indeling is zoals van de meeste center console boten en het gedeelte voor de console is simpel te transformeren tot een zonnedek. De boot heeft een hoog vrijboord en veilige, praktische handrails rondom de kuip. Deze zijn zo stevig dat je ze ook als ophangplek voor stootwillen kunt gebruiken.

Achter het eenvoudige dashboard zijn twee comfortabele stoelen. De zitting is tot sta-steun op te klappen en er is een brede voetensteun. De stoelen zijn draaibaar en dat is handig voor bij het waterskiën of om met gasten aan de tafel in het achterste deel van de boot te zitten.

Zuinig

Net zo nieuw als het merk Protagon is de Honda BF 135-motor aan de spiegel. De basis is een 2354cc viercilinder-in-lijn blok met dubbele bovenliggende nokkenassen. Verder heeft deze Honda exclusieve technieken zoals Blast voor snelle acceleratie en EcoMo voor extra zuinig varen. Daarnaast is deze nieuwe motor gemakkelijker te onderhouden. Uniek is het Honda IST drive by wire-systeem op de testboot voor elektronisch schakelen en gas geven. Het is een veilig systeem dat perfect werkt.

Pure power

Dikke golven door de aanzwellende wind vormen een prachtig decor voor deze test. Als je achter het stuur plaatsneemt, merk je direct dat de boot door een ervaren team is ontworpen.

De stoelen zitten perfect en je hebt goed, beschut uitzicht. Je hoort de motor nauwelijks lopen en het inschakelen gaat opvallend soepel.

Ⓒ Laurens Koster

De draaicirkel bedraagt tweemaal de bootlengte. Je kunt met deze combinatie comfortabel en rustig varen, precies zoals met een sloep. Maar deze consoleboot heeft ook pure power. Op het open water accelereert de Protagon vlak en soepel over de golven. Met een beetje trim haal je een topsnelheid van 34 knopen (63 km/u). De romp is superstijf en veert mooi in de golven. Dit is een stressbestendige boot die speciaal is ontwikkeld voor ruig water zoals in Griekenland.

Toevoeging

Ⓒ Laurens Koster

Protagon is een hoogwaardige toevoeging aan de Nederlandse markt. Met de Honda BF 135 vormt het een geslaagde combinatie die gemakkelijk vaart, degelijk is gebouwd en prima presteert op ruimer water. De prijs voor de geteste boot-motor combinatie begint rond de €53.000.

Specs

Ⓒ Laurens Koster

Protagon 20 met Honda BF 135 motor

Lengte 5,95 m, breedte 2,30 m.

Diepgang 0,90 m.

Motorisering 100-200 pk

Waterverplaatsing 850 kilo, motor 218 kg

Prijs vanaf € 33.900 (excl. motor), motor ca. €13.599 - €23.349

Prijs geteste uitvoering ca. €69.000

Plus

+ Constructiekwaliteit

+ Afwerking

+ Uitstekende vaareigenschappen

Min

- Bij dashboard weinig plek voor kleine spullen

- Lage rugleuningen voorin

Alternatieven

Axopar 22 Spyder

Bayliner Element M19

Saxdor 200

Epco Ongering is hoofdredacteur van boottesten.nl