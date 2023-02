Zo ziet de ideale buitenkeuken eruit

Wie verzucht dat een buitenkeuken alleen iets is voor een megagrote tuin, heeft het mis. Je kunt het namelijk zo gek (of niet) maken als je wilt. In wezen is het gewoon een plek om lekker buiten bezig te zijn met koken en/of barbecueën. Natuurlijk is een gootsteen fijn, maar het hoeft niet per se; natuurlijk is een gasstel of buitenfornuis heerlijk, maar ook een BBQ voldoet.

Het gaat om ruimte om alles buiten voor te bereiden, dus een lekker werkblad. En kastruimte voor borden, bestek, messen en snijplanken zodat de kok niet telkens naar binnen hoeft.

Verrijdbaar

Met die zaken in het achterhoofd is er een aantal mogelijkheden. Bijvoorbeeld zo’n grote, kant-en-klare verrijdbare buitenkeuken met elektrische BBQ, grillplaten en branders. Of zelf aan de slag gaan (of iemand anders...) om een keukenhoek op maat te laten maken. Of kiezen voor de luxe-optie: de aanschaf van een kant-en-klare, compleet overdekte buitenkeuken inclusief zitgedeelte, haard, koelkast en wellicht zelfs bar en wijnkast; niets is te gek in dit segment.

Bij de laatste optie is het vooral een kwestie van geld laten rollen. Maar eenvoudig beginnen met een keukenhoek op maat kan geen kwaad. Denk goed na over hoeveel ruimte de buitenkeuken in beslag mag nemen. Moet het de blikvanger van de tuin worden? Of gewoon een leuk hoekje? Moet het geheel mobiel zijn, of gaat het om een vaste plek (waarbij de elementen waterbestendig dienen te zijn)?

Een schutting, mits stevig, is vaak een ideale plek om een buitenkeuken tegenaan te bouwen of gewoon tegenaan te zetten: werk met kastjes en losse bergplanken. Dat kan naar eigen idee maar wie even op internet zoekt, vindt een hele verzameling aan bouwpakketten en -tekeningen waarmee de handige doe-het-zelver aan de slag kan. Ook zijn er bedrijfjes die jouw eigen bouwtekening uitwerken.

Spetters

Wat veel mensen nog weleens vergeten, is de bestrating. Koken veroorzaakt vetspetters en bij een terras met poreuze tegels veroorzaakt dat spetters die er niet meer afgaan. Gladde vloeren zijn evenmin handig, want die kunnen door de combinatie van water en olie nog gladder worden. Je kunt de keukenhoek met slipvrije, kunststof terrasplanken bestraten.

Beton en steigerhout zijn favoriete materialen voor buitenkeukens. Die overigens ook best op een (ruim) balkon kunnen worden neergezet. Check wel hoe het met de rookontwikkeling zit en overleg met de buren! Niet iedereen zit graag de hele avond in de etensgeuren van een ander.