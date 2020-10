Rond, romig en elegant: dit zijn de lekkerste winterwijnen

Witte rioja als apéro, rode rioja bij een winters maal en kaas. Tot slot een glaasje ’madera my dear’ voor de open haard. Ⓒ 123rf

Rioja is dé winterwijn bij uitstek. Of het nou om rood gaat, of om de veel minder bekende witte variant. Madera is ook al zo’n onderschatte wijn, die perfect gaat bij winterse gerechten of na afloop van het diner voor de open haard.