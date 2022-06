Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijken bij Jacqueline uit Veenendaal: veel wit, maar niet steriel

Door Sigrid Stamkot, foto’s Rene Bouwman Kopieer naar clipboard

Het huis van Jacqueline van Os kent vrijwel geen kleur: „Ik voel me nou eenmaal goed bij wit. Het maakt alles ruimtelijk en licht.”

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week is dat bij de volledig verbouwde – en witte – woning van Jacqueline van Os en haar gezin in Veenendaal.