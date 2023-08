Zo bak je het perfecte spiegelei

Wie het bakken van een spiegelei tot kunst wil verheffen, is hier bij het juiste artikel beland. Misschien is de onderkant van je ei je net niet naar je zin omdat het eiwit te bruin wordt? Of wellicht ben je regelmatig teleurgesteld bij het doorsnijden van de dooier omdat het toch een soort hardgekookt ei is geworden? Treur niet: pas deze tips toe en je hebt het perfecte spiegelei te pakken.

1. Matig de temperatuur

Als je een spiegelei bakt, dan is het belangrijk dat de dooier zacht blijft en het eiwit gaar wordt. Dit kun je het beste voor elkaar krijgen, als je de pan verhit tot een medium temperatuur. Dus geen gloeiend hete pan, maar wel dusdanig heet dat het eiwit al gelijk gedeeltelijk stolt als je het ei erin doet. Dit kun je het beste bereiken door je pan op laag vuur te laten warm worden. Zo wordt hij niet snel te heet.

2. Genoeg olie

Om het perfecte spiegelei te bakken, is het noodzakelijk dat het absoluut niet aan de pan vast blijft zitten. Je wilt het hele spiegelei heel houden en niet dat het een roerei wordt. Gebruik dus genoeg boter of olie in je pan en verhit deze tot een medium temperatuur. Boter gebruiken is het makkelijkst met inschatten. Als de boter lichtjes begint te schuimen, kun je het ei erin doen.

3. Gebruik smaakmakers

Zout en peper zijn key voor het bakken van een lekker spiegelei. Als je het ei in de pan hebt gedaan, breng het dan op smaak met wat zout en peper. Je kunt ook andere kruiden toevoegen. Wij zijn bijvoorbeeld fan van piment d’espelette of pul biber over ons eitje. Sommige mensen houden het liever minimalistisch voor de lekkerste smaak.

4. Perfecte garing door waterdamp

Dit is dé tip om jouw ei perfect gegaard te krijgen. Als het spiegelei flink aan het spetteren is, voeg je een klein scheutje water toe aan de pan. Dek de pan vervolgens af met een deksel en laat dit eventjes sudderen. Er zal nu een waterdamp vormen in de pan. Dit zorgt ervoor dat je eiwit mooi gaar is, maar de dooier nog zacht!