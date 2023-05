Koffer uitpakken op vakantie? Veel mensen zien het als een rotklus

Uit een onderzoek van Eliza was here onder 2004 volwassenen blijkt dat 62% van de reizigers het uitpakken ziet als een rotklus. Meer dan twee op de vijf vakantiegangers (42%) geeft aan dat het uitpakken van de koffer hen zelfs chagrijnig, gefrustreerd en/of angstig maakt. Bijna de helft (47%) van de vakantiegangers stelt het uitpakken het liefst uit. Gemiddeld wachten reizigers 3 uur en 43 minuten voordat ze hun bagage opruimen.

Ongeveer een vijfde van alle ondervraagden (19%) laat de boel lekker de boel en pakt helemaal niet uit.

Uitpakservice

Speciaal voor de mensen die uitpakken vreselijk vinden en die deze zomer met Eliza was here naar Rhodos of Kreta op vakantie gaan, is er een uitpakservice. Kort gezegd komt het er dan op neer dat de vakantieaanbieder voor jou de koffer uitpakt. „Zodat gasten meteen na aankomst kunnen gaan genieten van hun welverdiende vakantie”, zegt de reisorganisatie.

Ophaalservice

Onlangs maakte ook TUI bekend iets te hebben bedacht om de vakantie voor klanten zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen. De touroperator biedt in samenwerking met Bagpoint de zogenaamde home pick-up bagageservice aan. De bagage wordt dan, uiteraard tegen betaling, thuis opgehaald, naar de luchthaven gebracht en ingecheckt.