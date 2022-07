De pop die weer terugkwam

Aan deze zwaar gehavende pop zit een wel heel zielig verhaal vast. Ze is eigendom van Helga Lienos en zij koestert dit stukje speelgoed dat haar toch herinnert aan een nare periode uit haar jeugd.

„Ik was ongeveer zes jaar oud toen ik in het ziekenhuis kwam te liggen. We spreken over de jaren 50. Het was een katholiek ziekenhuis met nonnen. Voor mijn gevoel zelfs alleen maar nonnen, maar dat zal niet het geval zijn geweest.”

Gelukkig kwam Helga’s oma met deze prachtige pop langs. Ze was zielsgelukkig met dit bijzondere maatje dat haar door de stille nachten en lange dagen heen hielp. Totdat de pop opeens werd weggehaald. „Ik was heel verdrietig en wilde mijn pop terug. Maar ik was een bang kind en het waren de jaren 50. Je diende gewoon je mond te houden; tegenspraak werd niet geduld.”

Gelukkig kwam oma weer op bezoek. Ze vroeg meteen waar de pop was gebleven. Helga liet in tranen weten dat het speelgoed was weggehaald. Dat liet oma gelukkig niet over haar kant gaan; een half uur en waarschijnlijk een indringend gesprek met de dienstdoende non later, lag de pop weer op haar plekje naast Helga in bed, weliswaar zwaar gehavend.

„De nonnen hadden haar weggehaald omdat ze vonden dat ik al meer dan genoeg aandacht en bezoek kreeg... Repareren lukte helaas niet meer. Maar het blijft vooral een dierbare herinnering aan mijn lieve oma!”

