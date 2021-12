Premium Binnenland

Feestgedruis in Oostenrijk uit den boze: ’Ik heb de frikandellen al afbesteld’

Voor Nederlandse après-ski-ondernemers in Oostenrijk begint het wintersportseizoen met twijfel. Ze zijn vooral blij dat het seizoen in ieder geval doorgaat, maar feestgedruis blijft voorlopig in de ban. Sommigen kunnen omschakelen als restaurant, anderen zetten alvast een streep door het seizoen. „I...