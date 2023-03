Hout behandelen? Zo doe je dat volgens onze expert

Vragen als: het hout is verkleurd en volgens mij onbehandeld; de kleur is heel donker, kan ik het lichter maken? De laklaag laat los, wat nu?

Of: er zitten allemaal vale plekken in mijn houten tafel, kan ik daar iets aan doen? Hoe bescherm ik het hout tegen kringen en vlekken?

Hout onbehandeld laten betekent dat je het aan vuil en vlekken blootstelt. Als je hout lakt, beitst of in de olie zet, zullen er na verloop van tijd vale plekken ontstaan of gaat de verf verkleuren. Onderhoud is daarom altijd nodig.

Dat begint met het hout stof- en vetvrij maken. Daarna ga je schuren. Hoe dieper de vlek zit of hoe dikker de lak is, des te grover je het zal moeten schuren. Werk langzaam naar een fijnere korrel schuurpapier toe voor een mooi resultaat.

Bij hout dat in de lak staat, moet je vaak het volledige oppervlak opnieuw behandelen. Staat het in de olie of was, dan kun je ook plaatselijk aan de slag. Gebruik tijdens het schuren een stofmasker; schuur je met een apparaat, zorg dan voor een goede stofafzuiging. Stof inademen is niet goed voor je gezondheid.

Na het schuren lak je het hout af, transparant of in een kleurtje, of je zet het in een olie of was. Hout kun je met beits en lak altijd donkerder van kleur maken, maar lichter is niet altijd een optie.

Dat is afhankelijk van de oorspronkelijke kleur en het soort hout waarmee je te maken hebt.

Zo is tropisch hout vaak donker en een beetje roodachtig van kleur. Denk aan jatoba, merbau, robijn, mahonie, meranti, kersen en afzelia. Dit zijn vaak harde houtsoorten die bijna geen pigment opnemen.

Zou je dat hout met een lichte olie of lak behandelen, dan krijg je een beetje roze en heel vlekkerig resultaat. Wel kun je er natuurlijk voor kiezen om een zogenoemde whitewash-techniek toe te passen.

