Af en toe tegen jezelf praten is heel goed voor je (en dit is waarom)

We zien praten vooral als een manier om met anderen te communiceren. Toch heeft spraak veel meer functies. Zo maakt ‘t het makkelijker om dingen te onthouden, blijkt uit onderzoek. Ook leren sommige mensen beter wanneer ze geluid gebruiken. Een heel verhaal tegen jezelf houden om iets te leren, kan voor sommigen dus juist heel handig zijn.

Meer focus

Niet elke taak die je moet doen is even makkelijk uit te voeren. Tegen jezelf praten kan helpen het net even wat makkelijker te maken. En niet alleen omdat je jezelf prima goede peptalk kan geven.

Het blijkt namelijk heel goed te werken als je jezelf vragen stelt tijdens een moeilijke taak. Door het proces aan jezelf uit te leggen, wordt het makkelijker om de oplossing te zien. Waardoor je direct de focus legt op het onderwerp dat concentratie nodig heeft. Extra bonus: je onthoudt door het hardop uit te spreken beter wat je nou eigenlijk moet doen.

Dingen vinden

Ben je vaak dingen kwijt? Dan kan het handig zijn om uit te spreken wat je kwijt bent. Zoek je je sleutels, zeg dan tegen jezelf dat je je sleutels zoekt. Door iets uit te spreken, kun je beter visualiseren waar je naar op zoek bent. En zie je ‘t sneller liggen, ontdekten wetenschappers.

Met tegen jezelf praten kun je nog meer terugvinden: namelijk je motivatie. Door jezelf oppeppende woorden te geven, ben je sneller gemotiveerd om iets te doen. Sleutels kwijt? Pep jezelf op én visualiseer je sleutelbos. Heb je ‘m binnen de kortste keren boven tafel.

Praat jezelf fit

Ben je fanatiek als het op sporten aankomt? Ook dan doe je er goed aan jezelf te motiveren door hardop te praten. Wetenschappers onderzochten de prestaties van tennissers die wel of niet tegen zichzelf moesten praten.

Wat bleek? De groep die zichzelf opbeurende woorden moest geven, was veel zelfverzekerder op de tennisbaan. En dat zorgde direct voor betere prestaties dan de groep die hun werkwijze niet veranderde.

Minder zenuwen

Tegen jezelf praten is ook aan te raden wanneer je een moeilijk gesprek hebt. Denk aan een sollicitatiegesprek of een confrontatie. Door het gesprek alvast met jezelf te voeren, raak je verwijderd van het onderwerp, waardoor je minder spanning kunt ervaren. En heb je direct een beetje geoefend. Nog wat extra peptalk nodig? Praat tegen jezelf in de derde persoon. Wetenschappers ontdekten dat je dan nog net iets gemotiveerder bent dan wanneer je “ik kan dit” zegt.

Hoewel het onderzoek naar tegen jezelf praten nog veel verder kan worden uitgediept, zijn wetenschappers het erover eens dat het wel degelijk een positieve functie kan hebben. En heel erg normaal is. Het helpt ons emoties te verwerken, beter te focussen en we kunnen taken beter uitvoeren. Kortom: niks mis met een praatje tegen je spiegelbeeld.