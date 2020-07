Aan tafel, en hoe!

Lekker eten doen we deze zomer in landelijke stijl met biologische gerechten op een ambachtelijk en geglazuurd servies waarvan elke mok, bordje en schaal uniek is. Tafels, bankjes en stoelen zijn duurzaam gemaakt van bamboe, hout, staal en rotan. We genieten vaker van biologische groenten verwerkt in vegetarische gerechten: Gezond is het nieuwe mooi.