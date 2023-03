Dit is het effect van periodiek vasten op hart- en bloedvaten

Vraag: „Veel mensen om me heen doen aan ’intermittent fasting’: periodiek vasten. Ik voel er ook voor, maar is dit goed voor het hart? Ik heb diabetes type II en vorig jaar is een stent geplaatst.”

Mythe

Hofstra: „Periodiek vasten is tegenwoordig heel populair. Hierbij duurt het vasten altijd langer dan de periode van eten. Zo wordt volgens het 16:8-schema de inname van voeding beperkt tot 8 uur per etmaal, gevolgd door een vastenperiode van 16 uur. Door dit te doen, neem je er afscheid van om de hele dag te eten en te snacken. Het idee hierachter was overigens dat door het constante snacken de stofwisseling bleef aanstaan en dat dit juist goed was.

Dit blijkt aan de hand van recent onderzoek echter een mythe te zijn. Bij het periodiek-vastensysteem is het grote voordeel dat je lichaam niet constant brandstof van buiten krijgt aangeboden en brandstof van het eigen vetreservoir gaat aanspreken.

Afname buikomvang

U vraagt zich af of dit goed voor hart- en bloedvaten is. Dat lijkt zeker het geval. Naar een nog iets milder schema, het zogenoemde 14:10, is veel onderzoek gedaan. Hierbij eet je 14 uur niet en 10 uur wel. Dat is eigenlijk nog makkelijker dan het 16:8-regime.

Cardiologe dr. Pamela Taub van het San Diego School of Medicine liet in een van haar studies bij patiënten met diabetes type II zien dat dankzij dit 14:10-systeem hun lichaamsgewicht en buikomvang al na twaalf weken flink afnamen.

Zelf indelen

Daarnaast verminderden de bloeddruk en het LDL-cholesterol, de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten, behoorlijk. Belangrijk daarbij is dat de patiënten zelf hun tijden voor het 14:10-schema konden kiezen.

Wat ik met deze kennis doe? Ik sla mijn ontbijt tegenwoordig over, zelfs als ik in het weekeinde ga boksen!

