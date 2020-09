Recept van de dag: romige krabsoep

We gaan een romige krabsoep maken. Mag je zelf besluiten of je krab neemt of namaak.

Nodig voor 2 personen:

•200 gr krabvlees uit blik

•1 koolrabi in blokjes

•20 gr boter

•20 gr bloem

•2 sjalotjes, gesnipperd

•1 dunne prei, in ringen, alleen het lichte groen

•1 l visbouillon

•2 dl room

•4 eetl rijst

•1 eetl fijngehakte peterselie

Bereiding:

Eerst sjalotjes aanzetten in boter, de preiringen erbij. Laat iets kleur krijgen. Strooi er bloem over. Roer, bak een klein beetje mee en giet er dan scheut voor scheut de visbouillon bij. Blijven roeren. Breng vervolgens tegen de kook. De bouillon is nu lekker gebonden. Doe de blokjes koolrabi erbij. Doe de rijst erbij. Nu 20 minuten zachtjes pruttelen. Koolrabi gaar, dan is de rijst ook gaar. Haal de krab uit blik, laat uitlekken en die mag op het laatst bij de soep. Een keer aan de kook nog. Klaar.

Je serveert de soep met wat citroenrasp er over, een scheut room erin, en een beetje ragfijn gesneden peterselie. Drupje sherry misschien? Dat mag. Druppel whisky? Dat mag ook. Volgende week wordt het weer mooi weer, nu even lekker hangen boven een dampende kop soep.