Heb je een bloemennaam? Dan mag je dit museum gratis bezoeken

Het museum in Den Haag bestaat dit jaar tweehonderd jaar en viert dat onder andere met de bloemententoonstelling In volle bloei. En wie jarig is trakteert, want iedereen met een bloemennaam mag het museum gratis bezoeken.

In bloei

Het Mauritshuis staat dit jubileumjaar volledig in het teken van bloemen. Bezoekers worden onder andere getrakteerd op de mooiste bloemstillevens uit de zeventiende eeuw. Ook staat het museum bijna letterlijk zelf in bloei met twee bloemwatervallen aan de gevel en twintig bloembakken met échte bloemen op het voorplein.

Wie een bloemennaam heeft, dit kunnen overigens voornamen zijn in alle talen en uit verschillende culturen, en gratis het museum wil bezoeken, kan online een gratis tijdslot boeken. In het museum hoeven zij vervolgens alleen nog even langs de kassa te lopen met een geldig identiteitsbewijs.

In volle bloei is tot en met 6 juni te zien.