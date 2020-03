Recept van de dag: lof met kabeljauw

Eerlijk gezegd ik heb het nog niet gemaakt maar het ziet er heel lekker uit. Dus ik geef het gewoon door. Iemand die zo goed weet hoe je kabeljauw bakt, weet sowieso van de hoed en de rand.

Nodig voor 4 personen:

•1 kg lof

•75 gram boter

•2,5 dl slagroom

•2 eetl Dijonmosterd

•peper en zout

•4 stukken kabeljauwfilet à 150 gram

•3 eetl bloem

•2 eetl olijfolie

•scheut Franse cognac

Bereiden:

Snijd de witlof in ringen van ongeveer een halve centimeter. Smelt een lik boter in de pan en voeg de witlofringen toe. Laat ze, al omscheppend, vijf minuten bakken. Voeg dan de suiker, slagroom en Franse cognac toe en laat het geheel 10 minuten inkoken.

Breng het op smaak met zout en peper en de mosterd en voeg er nog een lik boter aan toe. Dep de kabeljauw droog, bestrooid de stukken met zout en peper en haal ze door een bord met bloem. Meng wat boter met olijfolie en bak hierin de kabeljauw in ong. vijf minuten gaar en goudbruin. Lekker met aardappelpuree.

Trouwens, originele witlofrecepten? Wie durft? Niet eenvoudig maar als je er een weet, stuur het me op. Heerlijk zo in het voorjaar, witlof. [email protected] Je kan niets winnen, alleen een plekje in de Galerij van de Goede Smaak, oftewel, hier!