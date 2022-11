Feit of fabel: slaap je echt beter na het eten van een banaan?

Bepaalde voeding kan van invloed zijn op onze slaap. Denk maar aan die verstoorde nachtrust als je ‘s avonds laat nog een kopje koffie drinkt. Maar hoe zit dat met eten waar je sneller van in slaap valt? „Voeding kan slaapverwekkend of slaapverstorend zijn”, zegt Stephanie Molenaar, slaapdeskundige en auteur van elf verschillende boeken over slaap. „Zoals cafeïne je wakker houdt, kan voeding met het stofje tryptofaan je doen slapen.”

Tryptofaan is een aminozuur dat in je lichaam zorgt voor de aanmaak van serotonine. Serotonine stimuleert dan weer de aanmaak van melatonine, waardoor je slaperiger wordt. Andere producten die van nature tryptofaan bevatten, zijn bijvoorbeeld kwark en yoghurt, tonijn, kaas, haver en gevogelte.

Voeding met melatonine

Toch is die banaan met tryptofaan niet het beste natuurlijke slaapmiddel, vertelt Molenaar. „Er is zelfs voeding waar het slaaphormoon melatonine gewoon in zit, zoals amandelen en walnoten.”

Als je echt wilt profiteren van deze ‘natuurlijke slaapmiddelen’, dan kan je die producten dus nog beter als snack nemen voordat je naar bed gaat. Maar eet dat handje met noten ook vooral niet te laat, want „je moet het natuurlijk even de tijd geven voordat het door je lichaam wordt opgenomen”.

Wel wil Molenaar benadrukken dat je geen wonderen moet verwachten van bananen, walnoten en amandelen als de rest van je voedingspatroon niet op orde is. „Het helpt pas echt als je de suikerbommetjes laat staan en ook niet al te laat op de avond eet. Het beste kun je er simpelweg een gewoonte van maken om ‘s avonds, wanneer je op de bank hangt, die zak chips te verruilen voor een zakje nootjes. Ook kan je na de lunch beter geen cafeïne meer nuttigen.”

Een banaan eten voor het slapen gaan kan dus bijdragen aan een betere nachtrust door de hoeveelheid tryptofaan in de vrucht, maar andere voedingsmiddelen als walnoten en amandelen hebben wellicht meer effect door de aanwezigheid van melatonine.