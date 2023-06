Helpen supplementen je beter te presteren tijdens het sporten? Dit zegt een expert

Pascalle Stijger van het Voedingscentrum: Neem een pre-workout-supplement, poeder of drankje en je hebt meer energie en uithoudingsvermogen tijdens het sporten. Tenminste, dat is wat fitfluencers op sociale media ons doen geloven.

Van de meeste pre-workout-producten zijn deze veelbelovende effecten echter nooit bewezen. Sterker nog: er kunnen gevaarlijke of verboden middelen in zitten.

Dopinglijst

Sommige pre-workout-producten bevatten stoffen die op de dopinglijst zijn te vinden. Ook kunnen er stoffen in zitten die als geneesmiddel geregistreerd stonden, maar van de markt zijn gehaald vanwege het risico op bijwerkingen. Gebruik van pre-workout-producten is daarom zeker niet altijd zonder gevaren.

Gezond eten en drinken staan aan de basis van goede prestaties. Een sportsupplement kan een gezond eetpatroon nooit evenaren. Gevarieerde voeding bevat veel meer nuttige stoffen dan je uit een pil of poeder kunt halen.

"Gezond eten en drinken beste basis"

Met een goede basisvoeding volgens de Schijf van Vijf krijg je als sporter alle benodigde voedingsstoffen en energie binnen. Hiermee ondersteun je je lichaam het beste bij het leveren van sportprestaties.

Boterham

Om ervoor te zorgen dat je voldoende energie tijdens het sporten hebt, kun je het beste twee à drie uur voor je training een goede maaltijd eten en ongeveer een halve liter water drinken. Vlak van tevoren kun je nog iets kleins nemen zoals een volkoren boterham met 100% pindakaas of een schaaltje yoghurt met stukjes fruit.

Alleen voor professionele sporters en topatleten kunnen bepaalde supplementen helpen om er nog nét wat meer uit te halen. Hierbij is het advies om er altijd eerst voor te zorgen dat de basisvoeding in orde is.

In overleg met een (sport)diëtist kan worden gekeken of sportsupplementen voor een sporter van meerwaarde kunnen zijn.

