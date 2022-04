Zo verminder je gemakkelijk je plastic verbruik

Besef hoeveel onnodig plastic er wordt gebruikt

Moeten die losse tomaten wel in het klaarhangende zakje, of kunnen ze ook los op de band? Is het nodig dat tandpasta in een plastic tube in een kartonnen verpakking zit, die je vervolgens in een plastic tasje mee naar huis neemt? Inzicht krijgen in hoeveel producten er (bijvoorbeeld in de supermarkt) onnodig verpakt zitten, is een eerste stap. Zoek naar alternatieven die minder oververpakt zijn. Denk. daarbij ook kritisch: heb ik het überhaupt wel nodig?

Neem producten onder de loep

Begin met het verwisselen van producten als ze op zijn voor plasticvrije items. Onderzoek welke merken zich actief bezig houden met hun impact op het milieu. Wij geven alvast een voorzetje:

- De beautyproducten van HEMA zijn steeds vaker vrij van sulfaten, microplastics, siliconen, parabenen, minerale oliën en vaak gemaakt van minstens natuurlijke ingrediënten en met verpakkingen deels gemaakt van recycled materiaal.

- Het zogeheten Authentic Beauty Concept heeft een refill bar waar je shampoo en conditioner kunt vullen in dezelfde fles van gerecycled plastic. Nu nog alleen bij Mogeen in Amsterdam, maar uitbreiding bij andere salons volgt. Ook een shampoobar is een mogelijkheid, zoals die van We/Do.

- Gemiddeld gebruikt een vrouw tijdens haar leven 10.000 tot 17.000 wegwerpmaandverbanden of tampons. Menstruatiecups zoals de Betty Cup en ClariCup bieden een alternatief. Lingeriemerk Livera heeft speciaal ondergoed met zogeheten leak proof technologie met drie vochtopnemende lagen.

- Elektrisch poetsen betekent ook nieuwe opzetborstels. Die van LiveCoCo zijn 100% recyclebaar. Pak ook gelijk je tandpasta aan, of maak hem zelf, online is daar alles over te vinden.

Ga je kledingkast na

Ban vooral nylon en polyester uit de kledingkast en ga voor natuurlijke materialen als linnen en bamboe. Denk vooral na of je echt iets nodig hebt, laat desnoods kleding repareren of duik eens een vintagewinkel in. Een aantal merken dat goede stappen maakt op het gebied van minder impact op de natuur: Uniqlo, Kuyichi, Mud Jeans en Armed Angels. Online zijn er lijsten te vinden waarop je je favoriete merk kunt invullen om te zien hoe duurzaam ze zijn.

Ook uitjes kunnen milieuvriendelijk

Je kunt ook zo afvalvrij en milieuvriendelijk mogelijk uitgaan: DGTL Festival, dat van 15 tot en met 17 april op het Amsterdamse NDSM-terrein wordt gehouden, werd in 2019 uitgeroepen tot ’s werelds meest duurzame festival ter wereld.

Dit jaar gaat het festival een stap verder en wil het volledig circulair en klimaatneutraal zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld enkel plantaardig voedsel geserveerd. Het voedsel en het biologisch afbreekbare servies dat overblijft wordt tot compost verwerkt om vervolgens weer groenten op te verbouwen. En waar er in 2015 nog 15.000 liter diesel werd gebruikt om de generatoren draaiend te houden, zal dat dit jaar 0 zijn, dankzij gebruik te maken van zonne- en windenergie, het groene stroomnetwerk op de NDSM en batterijopslag.

Kijk voor meer informatie op dgtl.nl/sustainability.

Ook attractiepark Walibi Holland in Biddinghuizen let op de impact op het milieu: zo is er een plan voor tienduizenden zonnepanelen en zijn sinds vorig jaar alle verpakkingen van karton.

Weet waar je moet zijn

Zie je door de bomen het bos niet meer? Er zijn een aantal sites met expertise over zo afval- en plasticvrij leven. Nicky en Jessie hangen al sinds 2014 een dergelijke lifestyle aan en hebben dus de nodig ervaring (hetzerowasteproject.nl). Op levenzonderafval vind je ook de nodige tips en producten, evenals op oceonics. Pieter Pot is een plasticvrije supermarkt, waar je je producten in glazen potten kunt kopen, om die later weer te gebruiken.

En onthoud: alle beetjes helpen!